दिल्ली में मुफ्त सोलर की बंपर शुरुआत, महीने भर में 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल के तहत, एक महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने मुफ्त रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है।
रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत सिर्फ एक महीने में मुफ्त इंस्टॉलेशन के लिए 1,02,461 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
शहर ने मार्च 2027 तक 2,30,000 सोलर यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
दक्षिण और पश्चिम दिल्ली रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे
सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से आए हैं। इसके अलावा पूर्वी, मध्य, उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में भी लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। बवाना और नरेला जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं।
आसान नेट मीटरिंग की सुविधा, तुरंत मिलने वाले इंसेंटिव और केंद्र-राज्य दोनों से मिलने वाली दोहरी सब्सिडी इस कार्यक्रम की बड़ी खासियतें हैं।
बिजली मंत्री आशीष सूद का कहना है कि यह सब मिलकर दिल्ली को और हरा-भरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।