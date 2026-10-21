दिल्ली में मुफ्त सोलर की बंपर शुरुआत, महीने भर में 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से आए हैं। इसके अलावा पूर्वी, मध्य, उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में भी लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। बवाना और नरेला जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं।

आसान नेट मीटरिंग की सुविधा, तुरंत मिलने वाले इंसेंटिव और केंद्र-राज्य दोनों से मिलने वाली दोहरी सब्सिडी इस कार्यक्रम की बड़ी खासियतें हैं।

बिजली मंत्री आशीष सूद का कहना है कि यह सब मिलकर दिल्ली को और हरा-भरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।