दिल्ली में एक और हादसा, अब रोहिणी में खुले मैनहोल में गिरने से युवक की मौत

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में विभागीय लापरवाही से हादसों का सिलसिला जारी है। नोएडा और जनकपुरी के बाद रोहिणी में भी एक युवक की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई है। हादसा बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर-32 में महाशक्ति काली मंदिर के पास हुआ है। मृतक बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार बताया जा रहा है, जो मजदूरी का काम करता था। घटना ने एक बार फिर लापरवाही को उजागर किया है।

हादसा कैसे हुआ हादसा? बताय जा रहा है कि बिरजू अपने दोस्त के साथ मजदूरी करके मंगलवार देर शाम को लौट रहा था। घटना के समय दोनों नशे की हालत में थे। तभी बिरजू खुले का संतुलन बिगड़ गया और वह मैनहोल में गिर गया। हालांकि, इसका पता उसके दोस्त को काफी देर बाद चला और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मैनहोल के पास चप्पल की पहचान से युवक की पहचान हुई। उसको बचाने का प्रयास असफल रहा।

जांच काफी देर निकाला गया शव स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और अग्निशमन बल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के लोगों को बुलाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद बिरजू का शव मैनहोल से निकाला गया। घटना के बाद लोगों में रोष दिख रहा है। लोगों का कहना है कि यह मैनहोल काफी समय से खुला था। घटना के बाद मैनहोल को ढक दिया गया है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट घटनास्थल पर मौजूद पुलिस दिल्ली में एक और जान गई 👇🏼



रोहिणी सेक्टर 32 में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। pic.twitter.com/y2SblsbDMx — Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) February 10, 2026

Advertisement