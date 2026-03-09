शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत मिली

लेखन गजेंद्र 05:21 pm Mar 09, 202605:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में 2020 में हुए दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम को सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक शर्तों के साथ जेल से बाहर रहेंगे। 31 मार्च को उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।