दिल्ली दंगा मामले में आरोपी इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

दिल्ली पुलिस की याचिका पर न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि विशेष अदालत द्वारा इशरत जहां को जमानत दिए जाने के बाद से 4 साल से अधिक समय बीत चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पुलिस की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और इशरत की जमानत को बरकरार रखा है।

मामला

मार्च 2020 में गिरफ्तार हुई थीं इशरत

इशरत को पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के बाद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) समेत कई धाराओं में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इशरत चक्का जाम की सूत्रधार नहीं थीं और साजिश में भूमिका निभाने वाली किसी संगठन या व्हाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा थीं। इसके बाद अदालत ने मार्च 2022 में उनको जमानत दे दी। हालांकि, उनपर हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप तय हैं, जिसका मुकदमा जारी है।