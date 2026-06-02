दिल्ली के मुकुंदपुर में गैस सिलेंडर फटने से इमारत गिरी

दिल्ली के मुकुंदपुर में गैस सिलेंडर फटने से इमारत गिरी, कई लोग मलबे में दबे

लेखन गजेंद्र 11:51 am Jun 02, 202611:51 am

क्या है खबर?

दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद पूरी इमारत भर-भराकर ढह गई। हादसा सुबह साढ़े 9 बजे श्मशान घाट के पास, इशू विहार के भाग 2, गली नंबर 1 में हुई है। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। दिल्ली अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव अभियान जारी है।