दिल्ली के मुकुंदपुर में गैस सिलेंडर फटने से इमारत गिरी, कई लोग मलबे में दबे
क्या है खबर?
दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद पूरी इमारत भर-भराकर ढह गई। हादसा सुबह साढ़े 9 बजे श्मशान घाट के पास, इशू विहार के भाग 2, गली नंबर 1 में हुई है। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। दिल्ली अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव अभियान जारी है।
हादसा
मलबे से 4 लोग निकाले गए
पुलिस ने बताया कि सुबह उत्तरी दिल्ली में भलस्वा डेयरी थाने के तहत आने वाले इलाके में इमारत गिरने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि सिलेंडर विस्फोट से मकान ढहा है। हालांकि, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मलबे में कम से कम 6 लोग दबे हैं, जिसमें 4 को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान 250 वर्ग गज में बना हुआ था, जिसमें रहने वाले लोगों को संख्या अज्ञात है।
हादसा
2 दिन पहले महरौली में गिरी थी इमारत
दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र में 31 मई को एक 5 मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें कुछ छात्र दब गए थे। उस घटना में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सैदुलाजब इलाके में एक इमारत पास में बनी दूसरी इमारत पर गिर गई थी, जिसके नीचे कैंटीन बनी थी। घटना के समय जो छात्र कैंटीन में खाना खा रहे थे, वे मलबे में दब गए थे।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली के मुकुंदपुर में हादसा
#WATCH दिल्ली अग्निशमन सेवा - "हमें जानकारी मिली है कि मुकुंदपुर इलाके में LPG सिलेंडर फटने के बाद एक मंज़िला मकान ढह गया है। खोज और बचाव अभियान जारी है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 2, 2026
दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। इस समय उनकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता; डॉक्टरों… pic.twitter.com/sGFRNSxFbw