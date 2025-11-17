दिल्ली विस्फोट के मामले में फरीदाबाद में 2,000 से अधिक कश्मीरी छात्रों से पूछताछ

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के हवाले से NBT ने बताया कि जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का विवरण मांगा था, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। एजेंसियां ये भी पता कर रही हैं कि यहां के छात्रों का अल-फलाह विश्वविद्यालय के डॉ शाहीन या डॉ मुजम्मिल से कोई संपर्क तो नहीं था। पुलिस ने मेरठ जोन में पढ़ रहे करीब 600 कश्मीरी छात्रों के पृष्ठभूमि की भी जांच शुरू कर दी है।

हिरासत

विस्फोट मामले में i20 कार का मालिक आमिर राशिद हिरासत में

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को विस्फोट के मामले में आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेजा है। पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अली को अदालत में पेश किए जाने के बाद यह आदेश दिया। अली पर विस्फोट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के साथ साजिश रचने का आरोप है। अली हुंडई i20 का मालिक है, जिसके विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे।