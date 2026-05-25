दिल्ली में गर्मी का तांडव: 12 साल की सबसे गर्म रात, दिन में 44 डिग्री का यलो अलर्ट

दिल्ली में दिन का तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद

गर्मी की लहर के लिए यलो अलर्ट के बीच, दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। रविवार को हल्की धूल भरी आंधियों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इन आंधियों की वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 206 पर पहुंच गया, जो 'खराब' कैटेगरी में आता है। रात में भी शहर भर में तापमान सामान्य से काफी ऊंचा बना हुआ है।