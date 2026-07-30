दिल्ली में 3 साल का रिकॉर्ड टूटा, झमाझम बारिश ने दिया जुलाई का सबसे ठंडा दिन
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मंगलवार को हुई जोरदार मानसूनी बारिश ने दिल्ली को पिछले 3 सालों में सबसे ठंडा जुलाई का दिन दिया। सफदरजंग में 57.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं पूसा में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 88.5 मिलीमीटर रहा। शहर को जलभराव, गिरे हुए पेड़ों, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा।
IMD ने दिल्ली में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें आने की संभावना है, लिहाजा लोगों को अपनी छतरियां तैयार रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, और शहर के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक हल्की बारिश जारी रहने की भी उम्मीद है, जिससे साफ है कि मानसून अभी कुछ और दिनों तक दिल्ली में सक्रिय रहेगा।