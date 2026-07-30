दिल्ली में 3 साल का रिकॉर्ड टूटा, झमाझम बारिश ने दिया जुलाई का सबसे ठंडा दिन

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें आने की संभावना है, लिहाजा लोगों को अपनी छतरियां तैयार रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, और शहर के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक हल्की बारिश जारी रहने की भी उम्मीद है, जिससे साफ है कि मानसून अभी कुछ और दिनों तक दिल्ली में सक्रिय रहेगा।