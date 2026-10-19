दिल्ली में अक्टूबर की सबसे सर्द रात, जल्दी दस्तक दे सकती है ठंड
दिल्ली में रविवार को अक्टूबर महीने की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। IMD के आंकड़ों के मुताबिक, यहां पारा लुढ़ककर 17.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह इस महीने के सामान्य तापमान से करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
पिछली रात के मुकाबले तापमान में यह गिरावट साफ दिख रही है, जिससे लग रहा है कि ठंड का मौसम थोड़ा जल्दी दस्तक दे सकता है।
दोपहर में धूप खिलेगी, तापमान 32 डिग्री तक पहुंचेगा
ये ठंड सिर्फ एक इलाके तक सिमटी नहीं रही। पालम में पारा 16.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं लोधी रोड और आयानगर में तो ये और भी नीचे, 16.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये दोनों जगहें सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर थीं। रिज इलाका भी पीछे नहीं रहा, वहां 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इतनी सर्द रातों के बावजूद, IMD का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा और दोपहर में तेज धूप खिलेगी, जिससे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बारिश कहीं भी दर्ज नहीं की गई। सोमवार सुबह 8 बजे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (AQI 118) को "संतोषजनक" बताया गया है, ऐसे में आप फिलहाल साफ हवा में सांस ले सकते हैं!