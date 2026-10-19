दिल्ली में अक्टूबर की सबसे सर्द रात, जल्दी दस्तक दे सकती है ठंड

ये ठंड सिर्फ एक इलाके तक सिमटी नहीं रही। पालम में पारा 16.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं लोधी रोड और आयानगर में तो ये और भी नीचे, 16.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये दोनों जगहें सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर थीं। रिज इलाका भी पीछे नहीं रहा, वहां 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इतनी सर्द रातों के बावजूद, IMD का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा और दोपहर में तेज धूप खिलेगी, जिससे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बारिश कहीं भी दर्ज नहीं की गई। सोमवार सुबह 8 बजे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (AQI 118) को "संतोषजनक" बताया गया है, ऐसे में आप फिलहाल साफ हवा में सांस ले सकते हैं!