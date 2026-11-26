दिल्ली में शिमला जैसी सर्द सुबह

दिल्ली में शिमला जैसी सर्द सुबह, तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

लेखन गजेंद्र 12:22 pm Nov 26, 202612:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में दिसंबर से पहले ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इस मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज हुई, जो शिमला जैसी ठंड का अहसास दिला गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो शिमला शहर के बराबर है। IMD के मुताबिक, शहर में जहां औसत तापमान दर्ज किया जाता है, उस स्टेशन पर मौसम के अनुरूप औसत तापमान 2.3 डिग्री कम था।