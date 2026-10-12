दिल्ली में अक्टूबर में पड़ने लगी जनवरी वाली सर्दी, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

सुबह की तेज बारिश से सैनिक फार्म और महिपालपुर जैसे कई इलाके पानी में डूब गए। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और खासकर अंसारी रोड पर तो कई जगह रूट भी बदलने पड़े। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली की हवा अभी भी काफी साफ बनी हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 88 दर्ज किया गया है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही आगे और बारिश और तेज हवाओं के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है।