दिल्ली में अक्टूबर में पड़ने लगी जनवरी वाली सर्दी, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली में अक्टूबर में पड़ने लगी जनवरी वाली सर्दी, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट
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सोमवार को दिल्ली में 2022 के बाद अक्टूबर महीने की सबसे जोरदार बारिश हुई। सफदरजंग में 41.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश ने दिल्ली के तापमान को 18.7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ला दिया, जो अक्टूबर के महीने में एक अनोखी ठंडक है।
दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे
सुबह की तेज बारिश से सैनिक फार्म और महिपालपुर जैसे कई इलाके पानी में डूब गए। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और खासकर अंसारी रोड पर तो कई जगह रूट भी बदलने पड़े। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली की हवा अभी भी काफी साफ बनी हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 88 दर्ज किया गया है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही आगे और बारिश और तेज हवाओं के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है।