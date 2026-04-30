दिल्ली में अप्रैल में रिकॉर्ड बारिश, फिर भी झुलसा गई 42 डिग्री की गर्मी

अप्रैल में लू की मार, तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

महीने की शुरुआत तो ठंडक और बारिश के साथ हुई, लेकिन आखिर में भीषण गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया। 9 दिनों तक तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना रहा और 24 अप्रैल को तो पारा 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि, सौभाग्य से महीने के आखिर में मौसम ने करवट ली और ठंडक लौट आई।

अब बात मई की शुरुआत के मौसम की करें तो, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्के बादल छाए रहने और तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। ऐसे में, फिलहाल मौसम आरामदायक बना रहेगा।