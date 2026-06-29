दिल्ली में 2024 की सबसे गर्म जून रात, जानें कब मिलेगी राहत
दिल्ली में एक महीने से ज्यादा समय बाद पहली बार हीटवेव दर्ज की गई है। रविवार को यहां का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2024 के बाद से जून की सबसे गर्म रात बन गई है। वातावरण में ज्यादा नमी (ह्यूमिडिटी) होने की वजह से यह और भी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था, और 'फील्स लाइक' तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। ऐसे में दिन के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है।
IMD ने दिल्ली के लिए यलो अलर्ट जारी किया
बढ़ती नमी (ह्यूमिडिटी) ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यह 37 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जिससे लू लगने या हीट एग्जॉशन का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए IMD ने दिल्ली के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून देर से आया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही राहत मिलने वाली है: 1 जुलाई तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है, और 4 जुलाई के आसपास बारिश होने की भी संभावना है।
इस बीच, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है। इन दिनों आपको खुद को खूब हाइड्रेटेड रखना चाहिए और दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए।