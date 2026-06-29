दिल्ली में 2024 की सबसे गर्म जून रात, जानें कब मिलेगी राहत

IMD ने दिल्ली के लिए यलो अलर्ट जारी किया

बढ़ती नमी (ह्यूमिडिटी) ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यह 37 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जिससे लू लगने या हीट एग्जॉशन का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए IMD ने दिल्ली के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून देर से आया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही राहत मिलने वाली है: 1 जुलाई तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है, और 4 जुलाई के आसपास बारिश होने की भी संभावना है।

इस बीच, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है। इन दिनों आपको खुद को खूब हाइड्रेटेड रखना चाहिए और दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए।