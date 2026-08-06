दिल्ली में प्रदर्शनकारी के सामने पुलिस उत्पीड़न और ऑनलाइन धार्मिक बदनामी की 'दोहरी मार'
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे शर्मा ने दावा किया है कि उन्हें पुलिस और ऑनलाइन ट्रोल दोनों की तरफ से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके धर्म को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन्हीं अफवाहों के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनके प्रदर्शन को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है।
नागरिक समाज जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा
शर्मा के इस अनुभव ने भारत में प्रदर्शनकारियों के साथ होने वाले बर्ताव और ऑनलाइन गलत जानकारी के तेजी से फैलने पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब नागरिक समाज के संगठन ऐसे मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।