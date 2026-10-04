ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में फिर प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता; 5,000 जवान तैनात

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और अन्य अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 5,000 कर्मियों को तैनात किया है।

जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ रोड, संसद मार्ग और केरल भवन की ओर से जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी और भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।