दिल्ली में ई-रिक्शा पर लगेगी रोक? सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

अगर ये नए नियम लागू हो जाते हैं, तो हर ई-रिक्शा का सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। साथ ही उसे 2 साल की वैधता वाला एक डिजिटल अनुपालना प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इन नियमों के तहत, दिल्ली के निवासी एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 ई-रिक्शा अपने पास रख पाएगा। वहीं, कंपनियां या NGO अधिकतम 100 ई-रिक्शा के मालिक बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था 25 से ज्यादा ई-रिक्शा चलाएगी, तो उसे एग्रीगेटर लाइसेंस लेना होगा और उनके पास पर्याप्त चार्जिंग या बैटरी-स्वैपिंग की सुविधा भी होनी चाहिए।