दिल्ली में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से बस में लगी आग, परिचालक की जलकर मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि निजी बस में परिचालक सुनील रात में बस खड़ी करके उसके अंदर सो रहा था। उसने बस में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाई थी। उसकी चिंगारी से बस में आग लग गई और थोड़ी देर में पूरी बस आग के गोले में बदल गई। घटना के समय सुनील को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जब बस को जलता देखा तो पुलिस को सूचना दी।