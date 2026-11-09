दिल्ली: आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा था प्रदूषण? मॉनिेटरिंग स्टेशन बंद होने से उठे सवाल

रिपोर्ट के मुताबिक, JNU के एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर PM2.5 में अचानक वृद्धि देखी गई है। रात 8 बजे तक यहां PM2.5 की सांद्रता केवल 161 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो रात 11 बजे बढ़कर 786 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई।

इसी तरह आरके पुरम में भी PM2.5 की सांद्रता 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 504 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई।

आरके पुरम स्टेशन ने रात 9 बजे के बाद आंकड़े दिखाना बंद कर दिया था।