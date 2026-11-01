पुराने वाहनों पर रोक, PUC नहीं तो ईंधन नहीं; दिल्ली में आज से लागू हुए प्रतिबंध

सरकार ने बताया कि 1 नवंबर से धूल पैदा करने वाली सभी विध्वंस और बाहरी नागरिक निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर और सख्त प्रतिबंध लागू होगा।

कुछ निर्धारित शर्तों के तहत जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को छूट दी गई है। साथ ही धूल नियंत्रण मानकों के अनुरूप होने वाले इंटीरियर डिजाइनिंग, प्लंबिंग और विद्युत कार्यों पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा।