दिल्ली गैंगरेप-हत्या मामला: दिल्ली पुलिस जल्द दाखिल करेगी आरोप पत्र, 'बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट' की तैयारी

आरोपियों की उम्र की सही-सही जानकारी जुटाने के लिए, जांच अधिकारी उनके स्कूल के रिकॉर्ड खंगालने के साथ-साथ 'बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट' कराने पर भी विचार कर रहे हैं।

लड़की का शरीर काफी गल चुका था, फिर भी उसकी पहचान शरीर पर बने एक टैटू से हो पाई।

गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने पुलिस को बताया कि लड़की ने उन पर रेप का मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी, जिसके बाद वे घबरा गए और गुस्से में आकर उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस ने एक आरोपी के कबूलनामे और 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी, क्योंकि 2 आरोपियों के पास हथियार भी मिले थे।