1980 के दशक का वायरल AI फोटो ट्रेंड, पुलिस ने दी चेतावनी
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक वायरल AI ट्रेंड को लेकर लोगों को आगाह किया है। यह ट्रेंड आपकी सेल्फी को 1980 के दशक की पुरानी तस्वीरों जैसा बना देता है।
देखने में तो यह मजेदार लगता है, लेकिन पुलिस को चिंता है कि इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इनसे नकली प्रोफाइल बन सकती हैं या साइबर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
पुलिस का मुख्य संदेश है कि अपनी तस्वीरें अपलोड करते समय सावधानी बरतें और इन ट्रेंड्स से जुड़े किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
दिल्ली पुलिस की सलाह- भरोसेमंद ऐप्स ही इस्तेमाल करें
"आपकी तस्वीर, आपकी पहचान" का ध्यान रखने की सलाह के साथ दिल्ली पुलिस यह नहीं कह रही कि आप इस ट्रेंड में शामिल न हों।
पुलिस बस इतना चाहती है कि हर कोई भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करे और किसी भी संदिग्ध चीज से दूर रहे। अगर आपको कोई परेशानी होती है या कुछ भी संदिग्ध लगता है, तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं या सरकार के साइबर अपराध पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।