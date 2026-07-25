दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों के परिवार-रिश्तेदारों के पहुंच रही घर

दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों के परिवार-रिश्तेदारों के पहुंच रही घर, हर 5-10 किलोमीटर पर चेक-पोस्ट

लेखन गजेंद्र 01:16 pm Jul 25, 202601:16 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस भविष्य की कार्रवाई का रास्ता बना रही है और उत्पीड़न कर रही है। यह दावा CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हर 5-10 किलोमीटर पर चेक-पोस्ट लगा दिया है और छात्रों के आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शन में शामिल छात्रों के घर तक भी पहुंचे हैं।