दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट: 5 बदमाश दबोचे, 1 करोड़ बरामद
दिल्ली पुलिस ने 7 सितंबर को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई एक बड़ी कैश लूट की गुत्थी सुलझा ली है। उस दिन, बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एक ऑटो को रोका था, जिसमें 1.5 करोड़ रुपये कैश था।
बदमाशों ने ऑटो में बैठे लोगों को बंदूक दिखाकर डराया और सारा पैसा लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई दिनों की गहन जांच-पड़ताल के बाद उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है।
CCTV फुटेज से 5 आरोपी पकड़े गए
पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज को बहुत बारीकी से खंगाला। इसकी मदद से वे इस लूट में शामिल माने जा रहे 5 लोगों तक पहुंचे। पुलिस ने अब तक करीब 1 करोड़ रुपये बरामद कर लिए हैं। अभी भी पुलिस लूटी गई बाकी रकम की तलाश में जुटी है।
साथ ही, यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह पैसा कहां से आया था और कहां ले जाया जा रहा था। इसके अलावा, पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या इस पूरी वारदात में कोई और भी शामिल था। फिलहाल, मामले की जांच अभी जारी है।