दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट: 5 बदमाश दबोचे, 1 करोड़ बरामद

पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज को बहुत बारीकी से खंगाला। इसकी मदद से वे इस लूट में शामिल माने जा रहे 5 लोगों तक पहुंचे। पुलिस ने अब तक करीब 1 करोड़ रुपये बरामद कर लिए हैं। अभी भी पुलिस लूटी गई बाकी रकम की तलाश में जुटी है।

साथ ही, यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह पैसा कहां से आया था और कहां ले जाया जा रहा था। इसके अलावा, पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या इस पूरी वारदात में कोई और भी शामिल था। फिलहाल, मामले की जांच अभी जारी है।