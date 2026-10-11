वोट के बदले नोट: हिरासत में दीपके, दादी के निधन पर भी घर जाने से किया इनकार

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे अपनी दादी के निधन की खबर मिलने के बाद भी शांति से घर जाने से मना कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें फ्लाइट बुक करने और फोन कॉल करने में मदद करने की पेशकश की, यहां तक कि माता-पिता से बात करने का सुझाव भी दिया, लेकिन दीपके ने नरमी से मना कर दिया। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पूरे मामले को बहुत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ संभाला।