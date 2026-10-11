वोट के बदले नोट: हिरासत में दीपके, दादी के निधन पर भी घर जाने से किया इनकार
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दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे अपनी दादी के निधन की खबर मिलने के बाद भी शांति से घर जाने से मना कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें फ्लाइट बुक करने और फोन कॉल करने में मदद करने की पेशकश की, यहां तक कि माता-पिता से बात करने का सुझाव भी दिया, लेकिन दीपके ने नरमी से मना कर दिया। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पूरे मामले को बहुत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ संभाला।
वोटरों को पैसे देने के आरोप में दीपके गिरफ्तार
दीपके को 8 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में वोटरों को कथित तौर पर पैसे बांटते हुए गिरफ्तार किया गया था। चुनाव नियमों के मुताबिक, ऐसा करना गलत है। इस मामले की जांच भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत चल रही है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिए जाने का फुटेज भी जारी किया है।