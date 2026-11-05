जंतर-मंतर से बैरिकेड्स हटाए गए, अब प्रदर्शनों की इजाजत नहीं

दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक पुलिस की मौजूदगी और आवाजाही पर रोक के बाद, वहां से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 11 अक्टूबर, 2026 को इसे आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन स्थल के तौर पर हटा दिया था। यह फैसला दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाई गई सुरक्षा चिंताओं और पास के दूतावासों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया है।

स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कई लोग लगातार लगी पाबंदियों से परेशान थे और अपनी नाराजगी जता चुके थे।