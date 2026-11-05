जंतर-मंतर से बैरिकेड्स हटाए गए, अब प्रदर्शनों की इजाजत नहीं
दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक पुलिस की मौजूदगी और आवाजाही पर रोक के बाद, वहां से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 11 अक्टूबर, 2026 को इसे आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन स्थल के तौर पर हटा दिया था। यह फैसला दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाई गई सुरक्षा चिंताओं और पास के दूतावासों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया है।
स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कई लोग लगातार लगी पाबंदियों से परेशान थे और अपनी नाराजगी जता चुके थे।
विरोध प्रदर्शन अब रामलीला मैदान में होंगे
अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों की इजाजत नहीं होगी, इसलिए विरोध प्रदर्शन रामलीला मैदान, CBD ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड जैसी जगहों पर होंगे। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जंतर-मंतर लंबे समय से भारत में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य केंद्र माना जाता था।
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलाके में सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतों की वजह से जंतर-मंतर अब प्रदर्शनों के लिए सही जगह नहीं है।