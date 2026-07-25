CJP प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, कहा- सोशल मीडिया का किया गया गलत इस्तेमाल 

सेंट्रल दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि इन सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो का मकसद लोगों के बीच भ्रम, डर और अस्थिरता का माहौल पैदा करना था।

उन्होंने बताया कि जांच में अब तक 400 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है, जो प्रदर्शन से जुड़ी भ्रामक और तथ्यहीन सामग्री प्रसारित कर रहे थे।

इसके अलावा पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल को भी चिन्हित कर ब्लॉक किया गया है।