दिल्ली में प्रदर्शनों की आशंका, पुलिस ने CAPF की तैनाती बढ़ाने का अनुरोध किया

दरअसल, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गृह मंत्रालय की ओर से CAPF की कुल 301 कंपनियों को तैनात करने की मंजूरी मिली थी। 6 अक्टूबर को 221 और 8 अक्टूबर को 80 कंपनियों को तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी 10 अक्तूबर तक ही थी। 80 अतिरिक्त कंपनियों में से 28 कंपनियां 12 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर पाई थीं। अब CJP और अन्य संगठनों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त समय तक CAPF की तैनाती रखने की मांग की है।

यह आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकारी किसी भी संभावित अशांति को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।

अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद रहें।



