प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भी हिरासत में ले लिया था

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 3 FIR

लेखन आबिद खान 01:39 pm Oct 03, 202601:39 pm

क्या है खबर?

2 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 FIR दर्ज की है। ये प्रदर्शन छात्र संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के SIR में अनियमितता को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग रहे थे। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर नहीं पहुंचने दिया था और 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया था।