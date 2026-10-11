दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान 20 से ज्यादा FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर 20 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनकारियों पर सरकारी काम में रुकावट डालने और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है।
CJP की मांग है कि SIR को खत्म किया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें।
दिल्ली में हजारों लोग हिरासत में
अधिकारियों ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट और मेट्रो सेवाएं भी रोक दी गईं। जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनारई विजयन और माणिक सरकार जैसे कई बड़े चेहरे भी हिरासत में लिए गए।
हालांकि, ध्रुव राठी को बाद में छोड़ दिया गया। इन सब के बावजूद, CJP का कहना है कि वे जल्द ही जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन के लिए वापस आएंगे।