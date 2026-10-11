दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान 20 से ज्यादा FIR दर्ज

अधिकारियों ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट और मेट्रो सेवाएं भी रोक दी गईं। जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनारई विजयन और माणिक सरकार जैसे कई बड़े चेहरे भी हिरासत में लिए गए।

हालांकि, ध्रुव राठी को बाद में छोड़ दिया गया। इन सब के बावजूद, CJP का कहना है कि वे जल्द ही जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन के लिए वापस आएंगे।