विपक्ष के मार्च पर दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख, 4 FIR दर्ज कीं

दर्ज की गईं 4 FIRs में से 2 बैरिकेड तोड़ने के मामले में हैं। वहीं, बाकी 2 FIRs मध्य दिल्ली में हुए दूसरे प्रदर्शनों से जुड़ी हैं।

दिल्ली पुलिस फेक न्यूज यानी गलत खबरों की बढ़ती संख्या की भी जांच कर रही है। इनमें दंगे के एडिट किए हुए वीडियो और दिल्ली में सेना की तैनाती को लेकर किए गए झूठे दावे शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि इनमें से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच चल रही है।

इसी बीच, 11 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के हाल के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती दी है। हालांकि, उनकी याचिका पर सुनवाई अभी शुरू नहीं हो पाई है, इसकी वजह कुछ प्रक्रियागत देरी बताई जा रही है।