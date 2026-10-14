विपक्ष के मार्च पर दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख, 4 FIR दर्ज कीं
दिल्ली पुलिस ने 4 FIRs दर्ज की हैं। ये FIRs तब दर्ज की गईं जब विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक एक बड़ा मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और इसी मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की थी। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने लगभग 500 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए भी कहा है।
पुलिस का दावा है कि इन पोस्ट के जरिए प्रदर्शन के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही थी।
दिल्ली पुलिस FIRs और फेक न्यूज़ की जांच कर रही
दर्ज की गईं 4 FIRs में से 2 बैरिकेड तोड़ने के मामले में हैं। वहीं, बाकी 2 FIRs मध्य दिल्ली में हुए दूसरे प्रदर्शनों से जुड़ी हैं।
दिल्ली पुलिस फेक न्यूज यानी गलत खबरों की बढ़ती संख्या की भी जांच कर रही है। इनमें दंगे के एडिट किए हुए वीडियो और दिल्ली में सेना की तैनाती को लेकर किए गए झूठे दावे शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि इनमें से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच चल रही है।
इसी बीच, 11 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के हाल के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती दी है। हालांकि, उनकी याचिका पर सुनवाई अभी शुरू नहीं हो पाई है, इसकी वजह कुछ प्रक्रियागत देरी बताई जा रही है।