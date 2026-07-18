दिल्ली पुलिस की गुपचुप कार्रवाई, जंतर-मंतर से हटाए गए सोनम वांगचुक
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दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह जल्दी ही जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर पर उनके विरोध प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। पूरे मामले को गोपनीय रखने के लिए, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने सफेद चादरों से कैमरों को ढंक दिया और उन्हें वहां से ले गए। यह कार्रवाई नए पुलिस कमिश्नर के पदभार संभालने और उसके बाद हुई रणनीति बैठक के बाद की गई।
वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया
वांगचुक के सहयोगी अभिजीत दिपके ने बताया कि जब वह थोड़ी देर के लिए वहां से हटे, तब करीब 30 पुलिसकर्मी पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत वांगचुक को घेर लिया और अस्पताल ले गए, जबकि बाहर सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित किया।
दिपके का मानना है कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसा समय चुना था, हालांकि, पुलिस ने इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण बताया और बाकी बचे प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा।