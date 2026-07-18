दिल्ली पुलिस की गुपचुप कार्रवाई, जंतर-मंतर से हटाए गए सोनम वांगचुक

वांगचुक के सहयोगी अभिजीत दिपके ने बताया कि जब वह थोड़ी देर के लिए वहां से हटे, तब करीब 30 पुलिसकर्मी पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत वांगचुक को घेर लिया और अस्पताल ले गए, जबकि बाहर सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित किया।

दिपके का मानना है कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसा समय चुना था, हालांकि, पुलिस ने इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण बताया और बाकी बचे प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा।