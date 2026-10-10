जंतर-मंतर पर 7,000 लोगों के जुटने का अनुमान, CEC निशाने पर: दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान तैयार

इस प्रदर्शन का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाना है। इस वजह से, राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदर्शन को रामलीला मैदान में ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया था। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे ताकि सब कुछ ठीक से चले।

पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताकर पुलिसकर्मियों को उकसाने या झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे मामलों में हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।