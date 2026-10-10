जंतर-मंतर पर 7,000 लोगों के जुटने का अनुमान, CEC निशाने पर: दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान तैयार
दिल्ली पुलिस आज जंतर-मंतर पर होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रदर्शन में करीब 7,000 लोग शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे हालात को शांत रखें और भीड़ के उग्र होने पर भी संयम न खोएं।
अगर कोई भी बिना इजाजत के इकट्ठा होता है, तो पुलिस उन्हें वहां से हटा देगी और स्थिति को काबू में रखने के लिए लोगों को तय सेंटरों पर ले जाएगी।
CEC ज्ञानेश कुमार को बनाया निशाना
इस प्रदर्शन का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाना है। इस वजह से, राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदर्शन को रामलीला मैदान में ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया था। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे ताकि सब कुछ ठीक से चले।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताकर पुलिसकर्मियों को उकसाने या झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे मामलों में हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।