कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ने शिमला पहुंची दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस ने उन्हें ही पकड़ लिया

दिल्ली के AI शिखर सम्मेलन में अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गई है, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने शिमला के रोहडू से IYC के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें साथ लेकर दिल्ली जा रही थी। तभी हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कंडाघाट के पास रोक लिया और सभी कार्यकर्ताओं को मुक्त कराया।

कार्रवाई दिल्ली पुलिस के 12 से अधिक जवान हिरासत में यही नहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 12 से अधिक जवानों को भी हिरासत में ले लिया है। उनको बुधवार को ही चक्कर कोर्ट में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल के 3 युवकों की गिरफ्तारी की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। मामले में हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं।

जांच जिस होटल में ठहरे थे युवक, उसका रजिस्टर भी साथ ले जा रही थी पुलिस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस कार्यकर्ता शिमला के रोहडू में छिपने के लिए पहुंचे थे। वे मेंदली के एक रेस्ट हाउस में ठहरे थे। दिल्ली पुलिस की टीम 3 गाड़ियों में तड़के रेस्ट हाउस पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। वे अपने साथ रेस्ट हाउस का रजिस्टर भी ले जा रहे थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वे किसके नाम से बुक थे। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अन्य राज्यों के हैं।

