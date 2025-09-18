दिल्ली में सड़क किनारे चाय की दुकान में घुसी पुलिस वैन, दुकानदार की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली में गुरुवार को एक पुलिस वैन (PCR) आरके आश्रम के पास सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। हादसे में दुकानदार की वाहन से कुचलकर मौत हो गई है। घटना थाना मंदिर मार्ग इलाके में सुबह 5 बजे के करीब हुई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय विकलांग गंगाराम तिवारी के रूप में हुई है। घटना के समय वह दुकान में सो रहे थे। मृतक की पत्नी और 4 बेटियां उत्तर प्रदेश के गोंडा में हैं।
हादसा
वाहन में सवार 2 पुलिसकर्मी निलंबित
नई दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हुकमा राम ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और CCTV फुटेज देखा जा रहा है। फिलहाल वैन में सवार दोनों पुलिसकर्मियों (सहायक उपनिरीक्षक और सिपाही) को निलंबित कर दिया गया है। चालक कांस्टेबल खिमेश सिंह पुलिस की हिरासत में है। उनकी मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मृतक के परिजनों को हरसंभव मदद और मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी।
जांच
नशे में थे पुलिसकर्मी?
मृतक के बेटे ने बताया कि हादसे के बाद वाहन से उतरे पुलिसकर्मी नशे में लग रहे थे और गाड़ी में एक महिला भी मौजूद थी। हालांकि, मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वाहन को एक रैंप के पास खड़ा करते समय अचानक गलती से एक्सीलेटर दब गया और गाड़ी दुकान में घुस गई। हाल में धौला कुआं में वित्त मंत्रालय के उप सचिव की BMW कार की टक्कर से मौत हुई है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद मौके का दृश्य
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक PCR वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 18, 2025
(वीडियो घटनास्थल से है) pic.twitter.com/4CwWPymVUj
ट्विटर पोस्ट
पुलिस उपायुक्त का बयान
#WATCH | Delhi PCR van accident | New Delhi DCP Devesh Kumar Mahla says, "We received a PCR call at 5.30 am. Police officials rushed to the spot. The DCP also reached. By the time the police reached, the person hit by the PCR van had lost his life. Legal action is underway. The… pic.twitter.com/RZqaSJOmFc— ANI (@ANI) September 18, 2025