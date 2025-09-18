दिल्ली पुलिस का वाहन एक चाय की दुकान में घुसा

दिल्ली में सड़क किनारे चाय की दुकान में घुसी पुलिस वैन, दुकानदार की मौत

लेखन गजेंद्र 12:14 pm Sep 18, 202512:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में गुरुवार को एक पुलिस वैन (PCR) आरके आश्रम के पास सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। हादसे में दुकानदार की वाहन से कुचलकर मौत हो गई है। घटना थाना मंदिर मार्ग इलाके में सुबह 5 बजे के करीब हुई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय विकलांग गंगाराम तिवारी के रूप में हुई है। घटना के समय वह दुकान में सो रहे थे। मृतक की पत्नी और 4 बेटियां उत्तर प्रदेश के गोंडा में हैं।