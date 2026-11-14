दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में धरना और प्रदर्शन के लिए नई SOP जारी की है

दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान के लिए जारी की नई SOP, जानिए क्या-क्या बनाए हैं नियम

लेखन भारत शर्मा 10:52 am Nov 14, 202610:52 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शनों, रैलियों और जनसभाओं के लिए कड़े दिशा-निर्देशों वाली नई मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) तैयार की है। यह कदम पिछले अक्टूबर में पुलिस की ओर से जंतर-मंतर को धरना- प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद उठाया गया है। इसके स्थान पर विरोध प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान को वैकल्पिक स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया था।