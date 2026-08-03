जंतर-मंतर प्रदर्शनों में था पाकिस्तान का हाथ? दिल्ली पुलिस AI और क्रिप्टो से फंडिंग की कर रही जांच
दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनों में पाकिस्तान से जुड़े ऑनलाइन अभियान की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इन प्रदर्शनों के पीछे कोई सुनियोजित ऑनलाइन मुहिम हो सकती है। जांच के दायरे में 400 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। इनके अलावा करीब 180 इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब अकाउंट्स के साथ 3 प्राइवेट डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां भी पुलिस की नजर में हैं। पुलिस को चिंता है कि इन खातों ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिससे असलियत से कहीं ज्यादा हंगामा और अफरा-तफरी मचती हुई दिख रही थी।
दिल्ली पुलिस क्रिप्टो और AI की कर रही जांच
पुलिस ने गौर किया है कि इनमें से कुछ विदेशी खातों ने पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मौकों पर भी हलचल मचाई थी। इससे लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। पुलिस अब पैसों के लेन-देन पर भी नजर रख रही है। इसमें क्रिप्टो ट्रांसफर और ऐसे गुप्त भुगतान शामिल हैं, जिनसे कोई सुराग न मिले। पुलिस को यह शक है कि AI टूल्स की मदद से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदर्शन से जुड़े कई अलग-अलग पोस्ट बनाए गए थे। यह जांच अभी जारी है और अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या इन हरकतों का मकसद जानबूझकर तनाव बढ़ाना था।