दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर अरुण कुमार का 7 दिन में दूसरा तबादला, क्या है मामला?

इस विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर को हुई थी, जब वकील ललित बंसल से जुड़े एक मारपीट के मामले पर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई थी।

इस घटना के बाद करीब 150 पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वे अपने साथियों को वापस बुलाने और इस मामले में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद के बाद शाहदरा थाने के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर अरुण कुमार का 7 दिन के भीतर दूसरी बार तबादला कर दिया गया है। दरअसल, 23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में झड़प के दौरान वकील ललित बंसल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद वकीलों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। विवाद बढ़ने पर 28 अक्टूबर को ACP मनस्वी वशिष्ठ और SHO अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया। इससे नाराज पुलिसकर्मियों ने 2 नवंबर को पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दोनों अधिकारियों की बहाली की मांग की। इसके अगले दिन ACP मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया। अब 4 नवंबर को अरुण कुमार को सिक्योरिटी यूनिट से दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) शाखा में भेज दिया गया है।