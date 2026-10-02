जंतर मंतर पर नो एंट्री: चुनाव आयोग पर गंभीर आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) जैसे कई संगठन चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इन हालात पर काबू पाने के लिए बिना आधिकारिक अनुमति के किसी भी सार्वजनिक सभा या मार्च पर अब रोक लगा दी गई है।
जंतर मंतर के पास बैरिकेड और डायवर्जन
पुलिस ने जंतर मंतर के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए हैं। बता दें कि इन प्रदर्शनों के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक कनॉट प्लेस, पटेल चौक और जंतर मंतर रोड के आसपास रास्ते बदले गए हैं। यदि आप इस इलाके में आवाजाही कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप बताए गए रास्तों का पालन करें और देरी से बचने के लिए दूसरे रास्ते चुनें।