दिल्ली में CJP का तिरंगा मार्च: पुलिस का अधिकतम संयम बरतने का वादा, कनॉट प्लेस बना छावनी
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस शुक्रवार को कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के दौरान वे अधिकतम संयम बरतेंगे। यह फैसला हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और CJP नेताओं सौरभ दास व आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आया है। शांति बनाए रखने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 220 कंपनियां ड्यूटी पर तैनात रहेंगी।
कनॉट प्लेस में कड़ी सुरक्षा, यातायात के लिए होंगे बदलाव
कनॉट प्लेस के आसपास यातायात में बदलाव की उम्मीद है। जुलाई में हुई हिंसक झड़पों के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इलाके में नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, दूसरे जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है और सेंट्रल पार्क भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन सभी कदमों का मकसद है कि कार्यक्रम सभी के लिए सुरक्षित रहे और लोग अपनी बात भी कह सकें।