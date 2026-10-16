दिल्ली में CJP का तिरंगा मार्च: पुलिस का अधिकतम संयम बरतने का वादा, कनॉट प्लेस बना छावनी

कनॉट प्लेस के आसपास यातायात में बदलाव की उम्मीद है। जुलाई में हुई हिंसक झड़पों के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इलाके में नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, दूसरे जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है और सेंट्रल पार्क भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन सभी कदमों का मकसद है कि कार्यक्रम सभी के लिए सुरक्षित रहे और लोग अपनी बात भी कह सकें।