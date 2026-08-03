दिल्ली पुलिस की स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी: हॉस्टल, PG और एसिड बिक्री पर सख्त नियम लागू

लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों, महिलाओं के PG और हॉस्टल में CCTV कैमरे लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकॉर्ड की गई फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए।

घर मालिकों को भी अपने किरायेदारों की पूरी जांच-पड़ताल करनी होगी। 15 अगस्त के जश्न के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

एसिड बेचने वालों को अब हर खरीदार का पूरा रिकॉर्ड कम से कम 2 साल तक रखना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर BNS के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संवेदनशील इलाकों पर भी कड़ी नजर रखेगी, ताकि इन सभी नियमों का ठीक से पालन हो सके।