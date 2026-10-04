दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पर महिला पत्रकारों से बदतमीजी का आरोप, क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच

इस मामले के सामने आने के बाद छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों, जैसे AISA और CJP, ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन संगठनों ने पत्रकारों के समर्थन में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया और उनके लिए इंसाफ की मांग की।

प्रदर्शनकारी इस घटना से जुड़े पुलिस अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में आरोपी पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक की मांग शामिल है।