दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पर महिला पत्रकारों से बदतमीजी का आरोप, क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच
दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। जंतर-मंतर के पास हुए एक प्रदर्शन के दौरान इन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
पुलिस ने 4 अक्टूबर को यह फैसला लिया, ताकि मामले की निष्पक्ष और सही जांच हो सके। दरअसल, इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए थे।
प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ और CEC के इस्तीफे की मांग की
इस मामले के सामने आने के बाद छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों, जैसे AISA और CJP, ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन संगठनों ने पत्रकारों के समर्थन में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया और उनके लिए इंसाफ की मांग की।
प्रदर्शनकारी इस घटना से जुड़े पुलिस अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में आरोपी पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक की मांग शामिल है।