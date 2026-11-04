प्रशांत भूषण के खिलाफ छेड़छाड़ किए गए वीडियो को लेकर FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक एडिटेड वीडियो साझा करने पर FIR दर्ज की है।

इस वीडियो में कथित तौर पर भारत-विरोधी टिप्पणियां की गई हैं। 3 नवंबर, 2026 को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पता चला कि भूषण ने अपने 'एक्स' अकाउंट से लावरोव का यह एडिटेड वीडियो साझा किया था।