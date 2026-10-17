दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन पड़ा भारी, प्रतिबंधों की अवहेलना पर ताबड़तोड़ FIR

दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन पड़ा भारी, प्रतिबंधों की अवहेलना पर ताबड़तोड़ FIR
कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। अधिकारियों ने पहले से ही बड़े जमावड़े पर रोक लगा रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन आदेशों को नहीं माना। शांति बनाए रखने के मकसद से लगाए गए प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर दिया गया।
इसके बाद दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी और उसने कई FIR दर्ज कीं।
कॉकरोच जनता पार्टी ने CEC से इस्तीफे की मांग की
इस प्रदर्शन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी ने की, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक और छात्र कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की थी। इस दौरान इलाके में अचानक कई जगहों पर छोटे-छोटे विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए।
इन जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात था, जो व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था। हालात को काबू में रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की गई।