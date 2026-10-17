दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन पड़ा भारी, प्रतिबंधों की अवहेलना पर ताबड़तोड़ FIR

इस प्रदर्शन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी ने की, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक और छात्र कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की थी। इस दौरान इलाके में अचानक कई जगहों पर छोटे-छोटे विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए।

इन जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात था, जो व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था। हालात को काबू में रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की गई।