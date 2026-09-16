दिल्ली: भाजपा विधायक पर SC/ST और आर्म्स एक्ट में FIR, जातिवादी टिप्पणी का आरोप
दिल्ली के भाजपा विधायक गजेंद्र दराल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई सुनील कुमार नाम के एक पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत पर की गई है।
सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि दराल ने उनकी पिटाई की और उनके लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कुमार के मुताबिक, यह घटना 10 सितंबर की है। उस दिन कथित तौर पर उन्हें एक पार्टी ऑफिस में बंद करके रातभर पीटा गया था।
सुनील कुमार ने दर्ज कराई शिकायत
घायल होने के बाद कुमार ने आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी चोटों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
इस बीच, दिल्ली भाजपा ने इस मामले को अपनी राज्य अनुशासन समिति के पास भेज दिया है। पार्टी ने संबंधित विधायक और मंडल अध्यक्ष से 16 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
वहीं, आम आदमी पार्टी दराल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने तो यहां तक कह दिया है कि पुलिस ने शुरुआत में FIR दर्ज करने में भी देरी की।