CJP के 14 कार्यकर्ताओं पर FIR, 2 नेता न्यायिक हिरासत में
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 14 सदस्यों पर वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने और अतिक्रमण करने का मामला दर्ज किया है।
पार्टी के 2 नेता- सौरभ दास और आशुतोष रांका- इस समय तिहाड़ जेल में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि उनके साथी अजिंक्य शिंदे को 6 महीने तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है।
FIR में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का जिक्र
13 अक्टूबर को दर्ज की गई FIR में भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस के काम में बाधा डालने और गैरकानूनी प्रवेश से जुड़ी धाराओं का जिक्र है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अधिकारियों ने जंतर-मंतर से विरोध प्रदर्शन वाली जगहों को हटा दिया था।
CJP का कहना है कि इस कदम से सार्वजनिक विरोध की आवाज कमजोर पड़ेगी। ऐसे में जब निष्पक्ष चुनावों को लेकर बहस तेज हो रही है, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।