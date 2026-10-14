CJP के 14 कार्यकर्ताओं पर FIR, 2 नेता न्यायिक हिरासत में

13 अक्टूबर को दर्ज की गई FIR में भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस के काम में बाधा डालने और गैरकानूनी प्रवेश से जुड़ी धाराओं का जिक्र है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अधिकारियों ने जंतर-मंतर से विरोध प्रदर्शन वाली जगहों को हटा दिया था।

CJP का कहना है कि इस कदम से सार्वजनिक विरोध की आवाज कमजोर पड़ेगी। ऐसे में जब निष्पक्ष चुनावों को लेकर बहस तेज हो रही है, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।