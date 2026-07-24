NSA विस्तार पर भ्रामक खबरों की दिल्ली पुलिस ने खोली पोल, कहा- ये सामान्य प्रक्रिया है

यह विस्तार हर 3 महीने पर होता है और उपराज्यपाल ने हमेशा की तरह इसे अपनी मंजूरी दे दी है। पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह फैसला किसी खास विरोध-प्रदर्शन या घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। मौजूदा प्रदर्शनों के चलते कोई खास गुजारिश भी नहीं की गई थी। NSA के तहत, अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा होने पर किसी को भी एक साल तक हिरासत में रख सकते हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश मौजूदा विरोध-प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया में नहीं है।