जंतर मंतर पर अब विरोध की मनाही? CJP को दिल्ली पुलिस ने रोका, उठे गंभीर सवाल

CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने सवाल उठाया है कि आखिर एक ऐसी जगह पर पुलिस की इजाजत क्यों चाहिए, जो प्रदर्शनों के लिए ही मशहूर है।

उन्होंने कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा तय की गई जगह है और यह एक ऐतिहासिक स्थल भी है जहां लोग शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराते हैं।

वहीं, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि चंद्रपुर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला ताकि वे 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल न हों। दिपके ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार का उल्लंघन बताया और इस पर चिंता जाहिर की है।