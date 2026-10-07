जंतर मंतर पर अब विरोध की मनाही? CJP को दिल्ली पुलिस ने रोका, उठे गंभीर सवाल
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है। यह पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाहती थी। इस प्रदर्शन के लिए उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी।
CJP नेताओं ने अनुमति पर सवाल उठाए, दबाव डालने का आरोप लगाया
CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने सवाल उठाया है कि आखिर एक ऐसी जगह पर पुलिस की इजाजत क्यों चाहिए, जो प्रदर्शनों के लिए ही मशहूर है।
उन्होंने कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा तय की गई जगह है और यह एक ऐतिहासिक स्थल भी है जहां लोग शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराते हैं।
वहीं, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि चंद्रपुर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला ताकि वे 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल न हों। दिपके ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार का उल्लंघन बताया और इस पर चिंता जाहिर की है।