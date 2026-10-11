सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी दबोचे
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दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को कनॉट प्लेस के पास हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ही साफ कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोका न जाए और अवैध गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अलावा कोर्ट ने मेट्रो और रेल सेवाओं को भी फिर से सामान्य रूप से चलाने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अनुमति देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि पुलिस को निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में सामान्य स्थिति बहाल करने पर पूरा ध्यान देने को कहा। जजों ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध गिरफ्तारियों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। इससे सार्वजनिक प्रदर्शनों को संभालने के अधिकारियों के तरीके पर फिर से सवाल उठ गए हैं।