दिल्ली में पेपर लीक प्रदर्शन: हिरासत में लिए गए 150 से ज्यादा लोग छोड़े गए, पिस्टल-चाकू बरामद

दिल्ली पुलिस ने 21 से 23 जुलाई के बीच, परीक्षा पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई मुख्य रूप से नीला गुंबद, हजरत निजामुद्दीन, ओबेरॉय होटल फ्लाईओवर और बदरपुर बॉर्डर जैसे इलाकों में की गई। ज्यादातर लोगों को दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था।