दिल्ली में प्रदर्शनों पर सख्ती: SFI कार्यकर्ता हिरासत में, 20 से ज्यादा FIR
रविवार को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और वाम दल के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। ये प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और इन्हीं प्रदर्शनों के कारण हाल के दिनों में शहर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है।
इससे एक दिन पहले शनिवार को CJP के प्रदर्शन में AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कई अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।
CJP नेता रिहा, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
प्रदर्शनों के बाद, एहतियातन हिरासत में लिए गए CJP नेताओं को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर रिहा कर दिया गया।
हालांकि, पुलिस ने इस अशांति से जुड़ी 20 से ज़्यादा FIR दर्ज की हैं। विपक्षी दल सरकार पर 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने को लेकर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि ये कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करते हैं। इन प्रदर्शनों ने विपक्षी समूहों और सत्ताधारी भाजपा के बीच चल रहे तनाव को और हवा दे दी है।