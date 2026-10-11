दिल्ली में प्रदर्शनों पर सख्ती: SFI कार्यकर्ता हिरासत में, 20 से ज्यादा FIR

प्रदर्शनों के बाद, एहतियातन हिरासत में लिए गए CJP नेताओं को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर रिहा कर दिया गया।

हालांकि, पुलिस ने इस अशांति से जुड़ी 20 से ज़्यादा FIR दर्ज की हैं। विपक्षी दल सरकार पर 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने को लेकर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि ये कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करते हैं। इन प्रदर्शनों ने विपक्षी समूहों और सत्ताधारी भाजपा के बीच चल रहे तनाव को और हवा दे दी है।